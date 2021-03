"FC Porto foi a solução perfeita, queria passar esta época num clube de topo"

Malang Sarr, defesa francês dos dragões, fala sobre a opção pelo clube azul e branco em cima do fecho do mercado de verão.

Malang Sarr foi um dos três jogadores - Grujic e Felipe Anderson foram os outros dois - anunciados como reforços do FC Porto no último dia do mercado de verão e, aos olhos do defesa francês, a opção pelos dragões foi "perfeita".

"Estava a treinar com o Chelsea antes de ser emprestado, mas o empréstimo fazia parte do plano. Tinha de ser sincero comigo mesmo, a minha época tinha acabado em março e não ia ter sucesso imediato no Chelsea", começou por contar o polivalente jogador dos azuis e brancos (pode atuar no eixo ou à esquerda) em declarações ao L'Équipe.

"O FC Porto foi a solução perfeita, porque queria passar a época num clube de topo, onde me desse bem e, depois, ficar com um lugar no Chelsea", rematou Sarr, frisando o desejo de vingar no emblema inglês, com o qual tem contrato.

A cedência de Malang Sarr, 22 anos, ao FC Porto é válida até ao final da presente época. Sob as ordens de Sérgio Conceição, já realizou 19 jogos, nos quais apontou um golo.