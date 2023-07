FC Porto fica com percentagem dos direitos económicos de Nanu

Lateral-direito rescindiu contrato e vai assinar por duas temporadas com o Samsunspor.

O FC Porto continua a cortar na despesa com atletas que não entram nas contas de Sérgio Conceição para 2023/24 e, como O JOGO avançou ontem na versão online, chegou a acordo com Nanu para a rescisão de contrato. O lateral-direito, que tinha mais duas épocas de ligação aos dragões, vai assinar pelo mesmo tempo com o Samsunspor, recém-promovido ao principal escalão da Turquia. A conclusão do processo só carece da realização dos exames médicos, que deverão realizar-se no início da semana.

Os portistas, ao que também apuramos, ficam com 15% dos direitos económicos do internacional guineense, na expectativa que uma boa época pelo clube turco possa conduzir a um encaixe numa venda futura.