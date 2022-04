FC Porto diz que Taremi foi "vítima de um despudorado ataque racista" e calou "os detratores"

Na newsletter oficial, o FC Porto sai em defesa de Taremi, numa altura em que foi apelidado de "farsante".

Na sequência de um texto escrito por Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, no jornal oficial do Sporting, em que é dito que Mehdi Taremi é um "farsante e um autêntico encantador de serpentes", o FC Porto reagiu, saindo em defesa do avançado iraniano.

Na newsletter Dragões Diário, deste domingo, os azuis e brancos dizem que o jogador - que foi "vítima de pelo menos um despudorado ataque racista" - "mandou calar os detratores" ao apontar um hat-trick na vitória sobre o Portimonense

"Colocado em causa enquanto homem e atleta - além de vítima de pelo menos um despudorado ataque racista - o iraniano reservou a resposta para o jogo de ontem com o Portimonense: marcou três golos na vitória por 7-0 e mandou calar os detratores. O FC Porto fechará esta jornada com pelo menos seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado", lê-se na newsletter.

