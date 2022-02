FC Porto detalha valores pagos por Grujic, Wendell, Bruno Costa e Fábio Cardoso

No Relatório e Contas do primeiro semestre, enviado pela SAD à CMVM.

A SAD do FC Porto apresentou esta sexta-feira, em documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Relatório e Contas do primeiro semestre, com um resultado negativo de cerca de dez milhões de euros.

No documento, os dragões detalham aquisições realizadas no período em questão. Grujic, por exemplo, foi comprado ao Liverpool (100% dos direitos económicos), por nove milhões de euros, mais cerca 375 mil euros de encargos adicionais. O FC Porto assumiu já a responsabilidade de aquisição da totalidade do passe do internacional sérvio após 30 de junho de 2022, quando termina o empréstimo do Liverpool.

No que toca a Wendell, por 90% dos direitos económicos, o FC Porto pagou pelo ex-Bayer Leverkusen 4,3 milhões de euros. Bruno Costa custou 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos económicos, enquanto Fábio Cardoso implicou um investimento de 2,2 milhões de euros, por 100% dos direitos económicos.

A SAD azul e branca indica ainda "gastos incorridos com o prémio de fidelidade do jogador Sérgio Oliveira no montante de 1,8 milhões de euros." O médio alinha atualmente na Roma, cedido pelos dragões.

"Os encargos com serviços de intermediação nas aquisições de passes de jogadores realizados nos períodos de seis meses findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (...), bem como na negociação e renegociação dos contratos de trabalho com jogadores, ascenderam a um total de 1.835.000 euros e 2.930.000 euros, respetivamente", pode ainda ler-se.

Confira o documento enviado pela SAD do FC Porto à CMVM