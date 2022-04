FC Porto detalha lesão de Uribe no dia do regresso do plantel ao Olival

Médio colombiano saiu lesionado do encontro com o Santa Clara.

O FC Porto explicou esta quarta-feira que Matheus Uribe sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, depois de ter saído lesionado no encontro com o Santa Clara (3-0), disputado na segunda-feira. O médio internacional colombiano fez, por isso, tratamento, assim como Manafá. Já Bruno Costa realizou treino condicionado, segundo a informação dos dragões no site oficial.

Depois de gozado um dia de folga, o plantel orientado por Conceição regressou ao Olival e assim deu início à preparação para o encontro em Guimarães, da ronda 29 do campeonato e com início marcado para as 18h00 de domingo.