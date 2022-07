David Carmo será o primeiro reforço do FC Porto: os pormenores do acordo

Evanilson com David Carmo no Braga-FC Porto de 2021/22

Dragões chegaram a uma plataforma de entendimento com o Braga para a transferência do central

Sérgio Conceição está muito perto de garantir o primeiro reforço. O FC Porto chegou a um acordo com o Braga para a contratação de David Carmo, cujo anúncio oficial está apenas pendente da realização dos exames médicos e da assinatura do contrato.

O vínculo com os azuis e brancos será válido para as próximas cinco temporadas. O acordo foi feito mediante o pagamento de 20 milhões de euros, mas 2,5 milhões por objetivos. O FC Porto fica com a totalidade do passe do defesa-central e pagamento da verba principal será feito ao longo de três anos e quatro meses.

Refira-se ainda que antes do entendimento com o FC Porto, o Braga adquiriu - sabe o JOGO - os 10 por cento dos direitos de David Carmo que estavam na posse da Sanjoanense a troco de 950 mil euros. O clube de São João da Madeira receberá ainda mais 50 mil euros, relativos aos direitos de formação.