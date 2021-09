FC Porto critica Fernando Santos e visa calendário das seleções

Dragões destacam a não utilização de Diogo Costa na Seleção Nacional.

O FC Porto, através da sua newsletter diária "Dragões Diário", visou novamente o calendário das seleções e deixou ainda algumas críticas ao selecionador nacional Fernando Santos.

"Infelizmente, ao contrário do que acontece noutros países, como é o caso da vizinha Espanha, não há em Portugal qualquer salvaguarda aos clubes que têm vários atletas ao serviço das seleções. A densidade competitiva destas datas internacionais é absurda, com os jogadores a cumprirem 270 minutos no espaço de uma semana e, mais incompreensível ainda, a regressarem aos clubes a menos de 48 horas de terem compromissos importantes pelos mesmos", começou por escrever o emblema azul e branco.

"Esta gestão do calendário desportivo é de uma falta de noção gritante de quem gere o futebol e de uma falta de respeito imensa para quem paga o salário mensalmente aos atletas. Mas há mais coisas incompreensíveis a propósito das seleções", continuou, referindo-se à chamada de Diogo Costa, que não somou qualquer minuto, por Fernando Santos.

"Que sentido faz que um jogador de 21 anos seja convocado para a seleção nacional pela primeira vez, sujeito a viagens longas e desgastantes e não seja utilizado um único minuto em três jogos, um deles particular e o outro mais do que resolvido a meio da segunda parte? O azar dele terá sido o colega da mesma posição não ter visto um amarelo para ser substituído?", questionaram os dragões.

De recordar que João Palhinha foi substituído por Rúben Neves ao intervalo, depois de ter visto um cartão amarelo aos 15 minutos da partida de terça-feira, contra o Azerbaijão, que Portugal venceu por 3-0.