FC Porto com resultado líquido de 20,76 milhões de euros no exercício de 2021/22

FC Porto apresentou, esta terça-feira, lucros de 20,765 milhões de euros referentes à época 2021/2022 e confirma a saída do fair play financeiro.

O FC Porto apresentou, esta terça-feira, as contas referentes à temporada 2021/22, comunicando lucros de 20,765 milhões de euros. É o segundo ano seguido em que os azuis e brancos apresentam resultados positivos.

A recuperação das receitas está relacionada com os matchday para valores próximos aos que se registavam antes da pandemia. Ainda assim, os proveitos operacionais excluindo as vendas de passes diminuíram, em virtude da redução das receitas provenientes das provas europeias.

As receitas obtidas através das vendas de passes de jogadores ascenderam aos 83,7 milhões de euros.

O ativo cresceu 24,7 milhões de euros face a 30 de junho de 2021 para 418,4 M€.

Quanto ao passivo, cresceu 1% para 530,1 milhões de euros.

Com os resultados apresentados hoje, confirma-se que os dragões cumprem as exigências da UEFA e vão ficar livres do fair play financeiro do organismo que tutela o futebol europeu. "O FC Porto, definitivamente, fica fora dos constrangimentos do fair-play financeiro. Foram quatro anos de exigências feitas através do acordo celebrado com a UEFA. Foi integralmente cumprido com esta apresentação de contas, o FC Porto deixa de ter constrangimentos", referiu o administrador da SAD Fernando Gomes, esta terça-feira.