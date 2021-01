FC Porto com dois regressos para Faro e cinco baixas por covid-19: o ponto de situação

Taremi e Otávio disponíveis, mas o segundo ainda depende da forma como se apresentar após isolamento.

Taremi e Otávio estão de regresso à equipa do FC Porto no jogo que se deve realizar segunda-feira, diante do Farense, depois de terem falhado as meias-finais da Taça da Liga, com o Sporting.

O avançado iraniano foi castigado com um jogo pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido à expulsão com o Benfica, na sequência de uma falta sobre Otamendi. Em Leiria, com o Sporting, foi uma ausência de vulto, até porque estava a atravessar um grande momento, tendo marcado cinco golos nos últimos cinco jogos que disputou.

Sérgio Conceição não tem prescindido do ex-Rio Ave, titular nos últimos sete jogos em que esteve disponível. Isto depois de ter sido suplente utilizado em nove dos 10 primeiros encontros da época. Com nove golos em todas as competições, Taremi lidera, em parceria com Marega, a lista de marcadores do FC Porto na presente temporada.

Taremi cumpriu castigo, Otávio esteve em isolamento. Os dois poderão ser opção para o jogo com o Farense

De volta às opções está ainda Otávio. O médio ficou de fora dos clássicos com o Benfica (campeonato) e frente ao Sporting (Taça da Liga) por ter acusado positivo no teste que fez à covid-19 na véspera da receção aos encarnados. Os 10 dias protocolares terminam no sábado e depois será Sérgio Conceição a avaliar a questão física. Sem o brasileiro, o FC Porto não ganhou qualquer dos desafios. Curiosamente, antes de testar positivo, começou o jogo com o Nacional no banco, mas foi chamado quando a equipa estava a perder, por 2-1, e corria o risco de ser afastada da Taça de Portugal. Já no prolongamento, foram dele os passes para os golos de Sérgio Oliveira, na sequência de um canto estudado, e de Taremi, que só teve de encostar. Um regresso importante, até porque Luis Díaz continua impedido de dar o contributo à equipa por estar em período de isolamento depois de, também ele, ter testado positivo à covid-19, mas alguns dias depois.

Em sentido inverso, a juntar a Marcano e Mbaye, que continuam a constar no boletim clínico enquanto recuperam das respetivas lesões, o FC Porto já sabe que não poderá contar com cinco atletas para o duelo com o Farense, por estarem em isolamento devido a testes positivo à covid-19: Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Evanilson, Romário Baró e Nanu. Os dois últimos foram casos conhecidos esta quinta-feira, ao mesmo tempo em que se soube que Sérgio Conceição e Uribe testaram negativo.

Loum, Cláudio Ramos, Carraça, Meixedo, Manafá e Fábio Vieira foram os outros jogadores do plantel portista que, esta época, já estiveram infetados com o coronavírus.