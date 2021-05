FC Porto B serve de palco para Evanilson: brasileiro voltou a dar sinais a Conceição

Brasileiro voltou a mostrar serviço na formação secundária dos dragões, com dois golos frente ao Cova da Piedade.

A poucos dias do clássico com o Benfica, Carraça, Sarr, Romário Baró, João Mário e Evanilson foram utilizados pela equipa B do FC Porto na vitória, por 5-1, contra o Cova da Piedade, a contar para a 31ª jornada da Liga SABSEG, no sábado.

Do quinteto que faz parte do plantel principal e que foi utilizado por António Folha, apenas Romário Baró não esteve na ficha do jogo como Famalicão, no dia anterior, pela equipa principal. Carraça chegou a ver o seu nome nos suplentes, mas uma indisposição de última hora impediu-o de entrar nas contas de Conceição.

No jogo de sábado, Evanilson voltou a mostrar a veia goleadora (bisou), dando sinais positivos ao treinador em vésperas e um dos jogos mais importantes da época. Sarr também marcou e do quinteto que baixou à equipa B, o francês e ex-lateral-direito do Boavista, Carraça, foram os únicos a jogar os 90'.

Com o "bis" - um golo de grande penalidade -, Evanilson aumentou a conta para oito tentos na presente época, divididos de igual forma pelas duas equipas: quatro na principal e quatro pelos "bês", num total de 24 partidas oficiais.