FC Porto apresenta três alternativas aos sócios com lugar anual no Dragão

Clube azul e branco procura compensar os sócios face à impossibilidade de estes marcarem presença nos jogos que restam da I Liga.

O FC Porto publicou esta sexta-feira uma nota no site oficial em que disponibiliza três vias alternativas aos sócios detentores de lugar anual no Estádio do Dragão, impossibilitados de assistirem aos jogos que restam da I Liga na presente temporada.

"Aquando da interrupção do campeonato já tinham sido realizados uma parte significativa dos jogos no estádio do Dragão, faltando disputar cinco jogos da I Liga (Marítimo, Boavista, Belenenses, Sporting e Moreirense). Assim, e de acordo com o número de jogos restantes, o Futebol Clube do Porto atribui o montante correspondente à proporção dos mesmos no valor total do Lugar Anual adquirido para a época 2019/2020", começa por assinalar o clube azul e branco, prosseguindo:

"Os sócios detentores de lugar anual poderão optar pelo crédito na sua conta corrente e utilizá-lo em produtos ou serviços do FC Porto: lugar anual ou bilhética para a época 2020/21 (a partir do momento em que as restrições existentes sejam levantadas); pagamento de quotas; aquisição de produtos oficiais nas lojas do clube; bilhetes para Museu FC Porto; mensalidades Dragon Force", pode ler-se na explicação da primeira alternativa. O FC Porto refere que os sócios podem também optar por ceder o valor do crédito ao clube, contribuindo para "manter a competitividade e compromisso" das equipas.

A terminar, os sócios do FC Porto que quiserem ser ressarcidos do valor correspondente aos jogos em falta devem dirigir-se à loja do associado no Estádio do Dragão, que concretizará os pedidos no período entre 1 de setembro e 30 de novembro.