FC Porto aponta ao videoárbitro: "Assim se falseia a classificação do campeonato"

Em causa a atuação do videoárbitro no encontro com o Gil Vicente e também na partida entre Vizela e Benfica.

O FC Porto voltou a deixar críticas à arbitragem esta segunda-feira, depois das declarações de Pinto da Costa após o encontro com o Gil Vicente, que a formação de Barcelos venceu por 2-1, no Dragão.

"Como falsear a classificação de um campeonato? Há muitas respostas possíveis, mas poucas serão tão claras como remeter para o que aconteceu na 22.ª jornada da edição de 2022/23 da Liga portuguesa. Estão em causa duas equipas que disputam a mesma posição. Num dia, uma delas, de acordo com a generalidade dos especialistas, deve ter um jogador expulso e um penálti contra assinalado. O videoárbitro não intervém. E, com isso, salva essa equipa de uma derrota provável. No dia seguinte, a equipa que corre atrás do beneficiado da véspera é alvo de uma expulsão e de um penálti contra. Em ambos os casos, os lances são assinalados na sequência de intervenção do videoárbitro. E, com isso, essa equipa fica praticamente condenada à derrota", pode ler-se na newsletter Dragões Diário.

"Independentemente das análises que sejam feitas sobre os lances do FC Porto-Gil Vicente, é factual que neste jogo houve duas intervenções do videoárbitro que tiveram impacto direto num resultado negativo para o FC Porto. E é factual que na véspera houve duas não-intervenções do videoárbitro que tiveram impacto direto num resultado positivo para o Benfica. Assim se falseia a classificação do campeonato", completa.