Pinto da Costa arrasador: "Perante as atuações de hoje e de Vizela, acabem com o VAR"

Presidente do FC Porto falou ao Porto Canal após a derrota caseira com o Gil Vicente, 1-2.

Pedido: "Perante as atuações do VAR de hoje e o de Vizela, António Nobre, faço daqui um pedido: acabem com o Var, porque haver VAR para uns e não para outros faz um sentido contrário da verdade do jogo. E se defendem a verdade desportiva e o VAR só atua para alguns e para outros não atua, acabe-se com o VAR, porque não está a fazer nada se não a gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato."

Jogadores aplaudidos: "O público compreendeu que os jogadores deram o máximo, nove contra 11 era uma missão quase impossível, sobretudo com a dualidade que houve na amostragem de cartões amarelos, que levou à expulsão do Uribe. É só analisar os lances."

VAR: "Repito: a grande lição desta jornada, não é deste jogo, é: acabe-se com o VAR. Para a verdade desportiva, acabe-se com o VAR. Haver VAR para uns e não haver para outros, não. Acabe-se com isso. E naturalmente que o que aconteceu é absolutamente desvirtuar a verdade do jogo. É natural. Toda a gente viu isso, o público compreendeu isso, o público viu isso. Não tratamos os árbitros por tu, não lhes chamamos a atenção, nem sequer com eles falamos. Portanto, espero que o Conselho de Arbitragem medite bem sobre o que se passou nesta jornada e, sobretudo, as nomeações que fez, porque o senhor António Nobre, como VAR, influenciou o resultado, marcando um penálti contra o Vizela. Agora, em Vizela, estava distraído. Devia estar a ler os versos do António Nobre."