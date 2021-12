FC Porto aguarda pelos resultados dos testes PCR antes do clássico com o Benfica

FC Porto prepara o jogo da ronda 16 com o Benfica

Partida agendada para as 21h00 de quinta-feira.

O FC Porto aguarda o resultados dos testes PCR, habituais 24 horas antes do jogo, para saber se tem alguma baixa por covid-19 para o encontro com o Benfica. Notícias vindas a público na manhã desta quarta-feira davam conta que Luis Díaz estava fora do clássico de quinta-feira, por ter acusado positivo, mas os dragões aguardam ainda pelos resultados, o que deve acontecer ao final da tarde, apurou O JOGO.

FC Porto e Benfica medem forças para a ronda 16 do campeonato, isto depois do triunfo por 3-0 da equipa de Sérgio Conceição para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Jesus, recorde-se, deixou o comando técnico ontem, terça-feira, e Nélson Veríssimo estará ao comando das águias no Dragão.