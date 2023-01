FC Porto abre primeira escola no Brasil e já conta com centenas de alunos inscritos

No dia 16 de janeiro vai nascer a primeira escola de futebol dos dragões em Fortaleza.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que vai abrir a sua primeira escola de futebol no Brasil, que já conta com mais de 600 alunos inscritos.

A nova Dragon Force brasileira vai ser inaugurada no dia 16 de janeiro, em Fortaleza, e resulta de uma parceria com a FX Negócios Esportivos, que é dona de uma escola de formação na região com instalações para a prática de futebol.

"Um clube tão grande como o FC Porto e a excelência do processo da Dragon Force, aliada à paixão pelo futebol e ao talento brasileiro, é garantia de sucesso", assegurou George Henrique, diretor da FX Negócios Esportivos.

Henrique acrescenta que a nova academia dos dragões tem o objetivo de "implementar um conceito vencedor, com uma metodologia muito bem definida, dentro e fora de campo".

"Tudo o que envolveu o processo de certificação traz-nos a certeza de que colheremos bons frutos ao longo desta parceria a curto, médio e longo prazo. As semanas que tivemos de formação foram realmente enriquecedoras para toda a equipa no Brasil", concluiu.

Já Ricardo Frey Ramos, membro da direção executiva da Dragon Force, também mostrou-se entusiasmado com o projeto.

"O longo período de pandemia, ajudou-nos a refletir sobre novos modelos de expansão que nos permitissem responder com mais certezas ao interesse dos mercados, partilhar as boas práticas das academias Dragon Force e do FC Porto, bem como adequar o modelo às geografias onde queremos atuar. Estamos convictos que a primeira escola de futebol Dragon Force no Brasil, com este parceiro tão especial, irá certamente ser uma referência para a expansão internacional das escolas Dragon Force", apontou.