Família Conceição visita jovem adepta do FC Porto no hospital

Mariana, de 15 anos, teve a oportunidade de reencontrar o técnico dos dragões.

Sérgio Conceição, juntamente com a mulher Liliana e o filho Rodrigo, visitaram no hospital uma jovem adepta do FC Porto que sofre de neurofibromatose - doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, formando pequenos nódulos e tumores externos - e que foi internada há alguns dias.

Mariana Miranda, de 15 anos, teve assim oportunidade de reencontrar o técnico do FC Porto, que já a havia conhecido em julho, no âmbito de uma iniciativa nas redes sociais que lhe permitiu marcar um golo no Estádio do Dragão, com a sua cara em destaque nos ecrãs gigantes, e receber uma camisola autografada.