Mariana, adepta do FC Porto com neurofibromatose, conheceu o plantel e Sérgio Conceição

Mariana, de 15 anos, que havia visto a sua cara aparecer nos ecrãs do Estádio do Dragão, conheceu finalmente Sérgio Conceição e o plantel do FC Porto.

No âmbito do projeto solidário "Lucas With Strangers", bastante popular no Tik Tok, Mariana, de 15 anos, havia ganho a oportunidade de cumprir um sonho: marcar um golo no Estádio do Dragão.

A adolescente sofre de neurofibromatose e havia sido surpreendida com uma visita ao Estádio do Dragão, cujos ecrãs gigantes mostraram imagens suas. De seguida, Mariana recebeu uma camisola portista, teve oportunidade de marcar um golo no Dragão, graças a uma cadeira de rodas elétrica adaptada e, no final, ainda recebeu uma mensagem especial de Sérgio Conceição.

"Deus dá estes grandes desafios a grandes pessoas e tu és uma delas!", havia dito o técnico dos dragões, em estágio no Algarve.

Esta segunda-feira, Mariana acabou mesmo por conhecer pessoalmente Conceição e todo o plantel do FC Porto.

"A Marianita finalmente conheceu o Sérgio Conceição pessoalmente hoje. E agora está a conhecer o plantel do FC Porto", escreveu o TikToker na sua conta do Instagram.