Faleceu Maria Amélia Canossa, cantora do hino e da marcha do FC Porto

Faleceu esta terça-feira, tinha 88 anos

Maria Amélia Canossa, cantora do hino e da marcha do Futebol Clube do Porto faleceu esta terça-feira, tinha 88 anos. Canossa estava a viver num lar de repouso em Mafra.

A sua carreira musical incluiu vários êxitos entre as décadas de 1940 e 1960, mas foram o Hino e a Marcha do FC Porto que a tornaram conhecida, sobretudo dos portistas. Aos 18 anos, Canossa, a "Princesa da Rádio", deu voz ao hino do FC Porto, gravando o tema no Teatro de S. João, no Porto. Fê-lo pela madrugada dentro, quando a cidade dormia, para evitar o registo de ruídos indesejáveis. A matriz foi enviada para Inglaterra, de onde chegaram os discos a tempo da inauguração do Estádio das Antas, marcada para 28 de Maio.

À família, O JOGO apresenta as mais sinceras condolências.