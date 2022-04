Faleceu José Maria, autor do primeiro golo europeu do FC Porto

José Maria, antigo avançado do FC Porto, morreu aos 92 anos

Figura portista nascera, em janeiro de 1930, em Gaia

José Maria, antigo avançado do FC Porto entre 1949 e 1957, celebrizado por marcar o primeiro golo portista em provas europeias, morreu, este sábado, com 92 anos.

O ex-jogador, lançado a titular no duelo de estreia entre a elite do Velho Continente, bateu o guarda-redes do Athletic Bilbao, a 20 de setembro de 1956, na primeira mão da pré-eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus, nas Antas.

Além desse registo histórico, José Maria, ao longo de oito épocas de dragão ao peito, venceu um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Taça da Associação de Futebol do Porto, contabilizando um total de 78 golos.

José Maria ingressou no FC Porto, em 1949, oriundo do Candal, clube originário de Vila Nova de Gaia, terra que o viu nascer em 15 de janeiro de 1930.