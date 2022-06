Fábio Vieira reforça o Arsenal: saiba quanto rende aos cofres do FC Porto

Internacional sub-21 português muda-se para a Premier League em 2022/23.

Fábio Vieira vai ser jogador do Arsenal. O FC Porto chegou a um acordo com os gunners para a transferência do internacional sub-21 português, num negócio feito por 35 milhões de euros, mais cinco que podem entrar nos cofres dos dragões mediante a obtenção de determinados objetivos, de fácil concretização.

Fábio Vieira, que tinha uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e um contrato com o FC Porto válido até 2025, protagonizou uma excelente temporada 2021/22, com sete golos e 16 assistências em 39 jogos realizados. Encontra-se de férias na Grécia e irá rumar a Londres em breve.

O processo foi iniciado há algumas semanas com intermediação de Jorge Mendes, tendo o FC Porto dito "sim" à proposta agora.

Campeão da Youth League pelos dragões, deixa o futebol português com dois campeonatos e uma Taça de Portugal no currículo.