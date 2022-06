Fábio Vieira no Arsenal rende 31,5 milhões de euros à SAD do FC Porto

Para que possa receber já a totalidade da verba acordada pelos gunners, o FC Porto deu início a uma operação de factoring, segundo informações recolhidas por O JOGO.

Está cada vez mais próxima a oficialização do médio Fábio Vieira como reforço do Arsenal, num negócio que vai colocar 31,5 milhões de euros nos cofres do FC Porto.

Aos 35 M€ acordados com os gunners esta semana, serão apenas descontados os habituais 10 por cento relativos aos serviços de intermediação prestados pelo empresário Jorge Mendes.