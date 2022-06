Fábio Vieira no Arsenal: médio interrompe férias e já está em Londres

Médio troca FC Porto pelo Arsenal

Fábio Vieira vai ser jogador do Arsenal. O FC Porto chegou a um acordo com os gunners para a transferência do internacional sub-21 português, num negócio feito por 35 milhões de euros, mais cinco que podem entrar nos cofres dos dragões mediante a obtenção de determinados objetivos, de fácil concretização.

De férias na ilha grega de Mykonos, Fábio Vieira viu-se obrigado a interromper o descanso e já está em Londres, capital inglesa e sede do Arsenal.

O internacional sub-21 de Portugal será oficializado como reforço dos gunners já esta sexta-feira, devendo assinar por cinco temporadas depois de cumprir os habituais exames médicos.