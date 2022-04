Fábio Vieira destaca-se no FC Porto: 20 golos com a participação do médio

Vítor Bruno, adjunto do FC Porto que substituiu no banco o castigado Sérgio Conceição, disse sobre Fábio Vieira: "Tem a inteligência dos velhos sábios"

Autor de dois golos no triunfo do FC Porto, encerrou a 28ª jornada da Liga Bwin a vencer o Santa Clara, por 3-0, Fábio Vieira elevou para 20 as participações diretas em golos azuis e brancos na presente época. São sete remates certeiros e 13 assistências.

No final do jogo de segunda-feira, o criativo validou a exibição, mas puxando para o lado coletivo. "Sou mais um para ajudar, é o meu trabalho aqui, tento sempre dar o máximo. Uma vitória importante após a paragem para seleções, impusemos o nosso jogo e fomos uns justos vencedores", referiu.

Vítor Bruno, adjunto do FC Porto que substituiu no banco o castigado Sérgio Conceição, disse sobre Fábio Vieira: "Tem a inteligência dos velhos sábios. Hoje em dia tem outros atributos que antigamente não tinha. Enche-nos de orgulho a forma como se atira ao jogo sem bola. Só assim vai poder fazer 12, 15 anos no futebol. E não lhe vamos dar descanso porque sabemos o potencial que está ali".