Fábio Cardoso: "Foi uma adaptação fácil e estou a crescer diariamente"

Fábio Cardoso num duelo com Pedro Marques

Declarações de Fábio Cardoso ao Porto Canal após o triunfo dos dragões por 3-1 frente ao Famalicão.

Vantagem de seis pontos para o segundo: "É uma vitória boa. Quando entrámos em campo não pensámos nisso, mas em dar o nosso melhor para ganhar. Não pensámos muito nos pontos, só pensámos no fim. Correu bem, entrámos fortes, foi pena o golo sofrido que não queríamos sofrer. Foi um bom jogo e estamos felizes."

Confiança: "A nossa confiança vem do treino e do trabalho que fazemos, vamos continuar assim e pensar no próximo jogo."

O jogo: "O Famalicão tem boas individualidades e tem vindo a crescer coletivamente. Sabíamos que ia ser difícil e que ia depender muito de nós torná-lo fácil. Não foi um jogo fácil, mas mantivemos a intensidade, a serenidade e acabámos por ser felizes."

Mais um jogo a titular: "A equipa recebeu-me muito bem, estou mais entrosado. Foi uma adaptação fácil, estou a crescer diariamente e a continuar a trabalhar para melhorar e aproveitar cada oportunidade. Pancada? Levei, mas amanhã estarei como novo."