Expectativa por Nakajima no FC Porto: japonês terá de mostrar compromisso

Japonês viajou para o país natal com a garantia de que receberia uma oportunidade de tentar recuperar a confiança do treinador. Para isso, terá de mostrar mais compromisso logo desde o primeiro dia

É muito pouco provável que o FC Porto venha a apresentar mais caras novas no primeiro dia de trabalho da nova época para além de Cláudio Ramos (guarda-redes) e Carraça (lateral-direito). Mas Sérgio Conceição pode vir a ter um reforço importante em Nakajima, que é aguardado até domingo na Invicta para ser reintegrado no plantel.

A questão que o levou a auto-excluir-se da parte final da última época está ultrapassada e o japonês foi de férias para o país natal com garantias públicas dos altos responsáveis da SAD de que lhe seria dada uma nova oportunidade para reconquistar a confiança do treinador. O médio implicou um investimento demasiado avultado para ser riscado logo à primeira e Conceição não é insensível a essa questão. Para isso, porém, "Naka" terá de se mostrar mais comprometido logo desde o pontapé de saída, ou seja, na segunda-feira.

A expectativa para perceber se Nakajima vai agarrar com unhas e dentes a nova oportunidade no FC Porto vai aumentando entre os adeptos à medida que se aproxima o dia do arranque, até porque as informações sobre o seu dia a dia são muito poucas. Ao contrário dos companheiros de equipa, o médio não usa com regularidade as redes sociais mais convencionais e mesmo a página pessoal que tem na Ameblo (um blog da rede social japonesa Ameba) não é atualizada desde janeiro.

Sabe-se apenas que ainda continua em férias no Japão, para onde viajou no passado dia 4, na companhia do agente Theo Ryuki, com um objetivo de "limpar a mente" depois de todas as dores de cabeça que a pandemia de Covid-19 lhe provocou.

A ausência dos trabalhos do FC Porto e a consequente falta de jogos, aliás, deixou o selecionador do Japão preocupado. Numa entrevista publicada pelo portal "Tokyo Sports" nos últimos dias de julho, Hajime Moriyasu não escondeu o desejo de ver o portista regressar ao ativo, para o bem dos "Samurais Azuis". "Estou convencido de que continuará a jogar e a brilhar como jogador. Espero que ele encontre o ambiente necessário para isso", desejou o treinador.

Não Perca Benfica O desagrado do Corinthians com Vieira: "Não quero mais saber desse presidente" Presidente do Corinthians defende-se das críticas dos adeptos, referindo a importância da venda para o Timão. O jogador está às ordens de Jesus e o empresário, Will Dantas, confia que o ala vingue em Lisboa

Desvalorizou 13 milhões de euros

Na sequência de uma época sem grande fulgor, que culminou com o afastamento da equipa após o confinamento, o valor de mercado de Nakajima sofreu uma queda abrupta. A Imprensa nipónica fez eco disso mesmo ontem, usando os valores do "Transfermarkt" como referência. De 25 milhões de euros há um ano, passou para 12 M€ que o tornam no terceiro japonês com mais valor de mercado, atrás dos 30 M€ de Takefusa Kubo (cedido pelo Real Madrid ao Villarreal), e dos 13,5 M€ de Takehiro Tomiyasu (Bologna).