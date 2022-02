Evanilson tornou-se um amuleto do FC Porto e já cativa italianos

FC Porto venceu sempre que Evanilson marcou, desde 2020/21. Já chama a atenção da Imprensa transalpina para o duplo confronto com a Lázio.

Evanilson despertou para a afirmação no FC Porto e assina um registo feliz: sempre que marca, o jogo é ganho, numa tendência que já vem da época passada e que inclui uma curta e decisiva passagem pela equipa B.

A Imprensa italiana não se apercebeu deste detalhe, mas já destaca as qualidades do avançado brasileiro, face à aproximação do duplo confronto com a Lázio, para a Liga Europa.

Entre campeonato e Taça de Portugal, Evanilson apontou 13 golos em oito encontros, todos ganhos pelo FC Porto. Em três deles (V. Guimarães, Belenenses e Marítimo) os golos de Evanilson fizeram a diferença (virtualmente) entre o empate e a vitória, valendo a conquista de seis pontos. A nível interno, os dragões têm sido quase irrepreensíveis, mas o toque de Midas de Evanilson já se tinha notado na última época. Marcou em quatro partidas que o FC Porto venceu e ainda desceu à equipa B para ajudar na luta pela permanência e obter o mesmo resultado: faturou noutros quatro triunfos dos azuis e brancos, sendo que três golos foram decisivos para esse desfecho.

Já na temporada 2021/22, Evanilson agarrou um lugar no onze para não mais o largar e é também por isso que o diário italiano "Corriere Dello Sport" aponta o brasileiro como a "novidade do FC Porto". Apesar de uma certa confusão com os papéis, ao escrever que Evanilson "ficou com o lugar de Luis Díaz" e que o brasileiro "pode tornar-se a carta surpresa de Sérgio Conceição frente à Lázio", as virtudes e argumentos do camisola 30 foram enumerados pelo jornal transalpino. "Ambidestro, forte na progressão, potente, altruísta, bom nas faixas e rápido. Esplêndido hat trick frente ao Belenenses", pode ler-se no artigo, que destaca ainda a "visão de jogo, passe curto, geometria, velocidade de pensamento e sentido de posição" do médio Vitinha. Dois jogadores que o "FC Porto acredita poderem vir a render outras mais-valias no futuro".