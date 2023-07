Evanilson a contas com novo problema físico

Evanilson tarda em livrar-se definitivamente das lesões. Avançado brasileiro está a contas com novo problema físico, sofrido durante o estágio no Algarve.

Segundo o boletim clínico divulgado esta segunda-feira pelo FC Porto, o avançado sofreu uma lesão muscular na coxa direita e volta ao regime de tratamento.

A notícia surge depois de, no sábado, o brasileiro ter voltado à competição de manhã, com alguns minutos no jogo-treino diante do Imortal, ensaio no qual até marcou um golo.

Evanilson sofrera um problema muscular na mesma zona no decorrer da final da Taça de Portugal, no final de uma época fustigada por questões físicas.