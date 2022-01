Médio chega ao Dragão cedido pelo Paços de Ferreira, ficando o FC Porto com uma opção de compra a rondar os 3,5 M€. Testou positivo à covid-19 e não viajou para o Canadá.

Ponto final nas dúvidas: Stephen Eustáquio vai mesmo reforçar o FC Porto. O acordo com o Paços de Ferreira ficou selado no domingo de manhã, como O JOGO adiantou, com o médio a mudar-se para o clube azul e branco por empréstimo, válido até ao final da presente temporada. Os dragões ficam, ainda, com direito a exercer opção de compra - não obrigatória - pelo passe do internacional canadiano, que, segundo O JOGO apurou, ronda os 3,5 milhões de euros. A transferência carece apenas de anúncio oficial por parte dos clubes.