Eustaquio confirmado na seleção do Canadá, mas presença não é garantida

Médio portista falhará, por certo, um dos jogos de apuramento para o Catar'2022, devido à covid-19.

O médio Stephen Eustaquio (FC Porto) e o central Steven Vitória (Moreirense) foram anunciados, esta segunda-feira, nos convocados da seleção do Canadá, tendo em conta a disputa de três jogos da fase de qualificação para o próximo Mundial.

A presença de Eustaquio, contudo, não é garantida. O médio está em isolamento profilático, desde que testou positivo à covid-19, e só quando o terminar (entre sexta ou sábado) é que será decidido se rumará ao Canadá, após efetuar os indispensáveis testes ao coronavírus.

O médio será, por isso, ausência no desafio ante as Honduras (28 de janeiro) e muito dificilmente chegará a tempo ou em condições de defrontar os Estados Unidos (dia 30), mas já estará disponível para o duelo com El Salvador (2 de fevereiro).

O Canadá lidera, atualmente, o grupo A de qualificação para o Mundial'2022, com 16 pontos, mais um do que os EUA.