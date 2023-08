Boca Juniors adia estreia de Varela no FC Porto

Jogador argentino ainda não se encontra inscrito na Liga. Dragões não têm 20 jogadores disponíveis para o jogo com o Farense

Alan Varela ainda não poderá realizar este domingo a estreia pelo FC Porto. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, existem questões relacionadas com o negócio que estão a levar o Boca Juniors a reter um documento necessário para finalizar o processo de inscrição do médio na Liga, pelo que este nem sequer foi convocado por Sérgio Conceição para o jogo desta tarde.

A ausência do argentino vem limitar ainda mais as opções do treinador do FC Porto, que no sábado também ficou a saber que não teria Otávio, de saída para o Al Nassr, a troco de 60 M€.

A isto há ainda que juntar os castigos de Wendell e Pepe, que só estarão disponíveis na próxima jornada, bem como as lesões de Romário Baró, Veron e Evanilson. Por isso, Conceição terá apenas oito atletas no banco de suplentes, ao contrário dos nove habituais.