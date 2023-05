Espanhóis dizem que Vítor Baía poderá tornar-se diretor do Barcelona

De acordo com o jornal catalão Sport, o administrador e vice-presidente do FC Porto está ser equacionado para a sucessão de Mateu Alemany no cargo de diretor para o futebol do Barcelona no final da época. Deco também tem sido apontado à posição.

Após o Barcelona ter anunciado na quarta-feira que Mateu Alemany vai deixar de ser diretor para o futebol do clube no final da temporada, o jornal catalão Sport avança que Vítor Baía, administrador e vice-presidente do FC Porto, está a ser equacionado para o substituir no cargo.

O papel do dirigente azul e branco, que também representou o Barcelona durante a carreira de guarda-redes, na recuperação financeira dos dragões nos últimos anos será o principal aspeto que o coloca na corrida para a posição de Alemany.

Recorde-se que o antigo internacional português Deco também tem sido apontado como uma hipótese para novo diretor desportivo do Barcelona.