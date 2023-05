Eric Pimentel está na rota do Dragão e é dossiê bem encaminhado pelo FC Porto

Defesa de 20 anos termina contrato com o Vasco da Gama e tem princípio de acordo com os dragões. Restam apenas algumas arestas por limar

A aposta em jovens jogadores provenientes do mercado brasileiro tem sido prática habitual no FC Porto e está prestes a conhecer um novo capítulo. Ventilado pela Imprensa canarinha como alvo dos dragões, Eric Pimentel está mesmo na rota de uma mudança para a Invicta. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, já existe um princípio de acordo entre as partes e muito dificilmente o jovem defesa brasileiro, que ainda faz parte dos quadros do Vasco da Gama, não vestirá de azul e branco na próxima temporada.

Eric teve em mãos uma proposta de renovação do emblema cruzmaltino, que rejeitou para cumprir o sonho de rumar à Europa. Getafe foi hipótese bem real, mas os dragões entraram em cena.

Eric, de 20 anos, atua como central e é produto da formação do clube do Rio de Janeiro, onde atua na equipa de Sub-20, mas a ligação entre as partes está prestes a conhecer um ponto final. O contrato de Pimentel termina no próximo mês e o jogador rejeitou a proposta de renovação formulada pelos vascaínos. Assim, e salvo algum volte-face nas negociações, o defesa chegará ao Dragão a custo zero. Nesta fase, apurou o nosso jornal, restam ainda algumas arestas por limar, mas representam um entrave facilmente contornável, dado o desejo de todos os envolvidos de que a dossiê chegue a bom porto.

Eric Pimentel realizou sete jogos oficiais pelo Vasco da Gama em 2023. Seis foram pela formação de Sub-20 e um pela equipa principal, no campeonato carioca

A possibilidade de representar o FC Porto numa fase precoce da carreira é um cenário que agrada sobremaneira ao atleta, que até chegou a estar próximo de uma transferência para o Getafe. Contudo, a situação delicada do clube espanhol a três jornadas do fim da La Liga - está em zona de descida, no 18.º posto -, aliada à saída do diretor desportivo Ramón Planes, esfriou o entusiasmo de Eric. A entrada em cena do campeão português transformou-se, então, num fator decisivo.

Eric Pimentel é dono de elevada estatura (mede 1,92 metros) e estreou-se pela equipa principal do Vasco da Gama em janeiro deste ano, quando foi titular na receção ao Madureira, a contar para o campeonato carioca. Ainda assim, face à tenra idade, é de esperar que seja integrado na equipa B do FC Porto numa fase inicial, sem descartar a hipótese de trabalhar ocasionalmente com a formação principal. Algo que, de resto, é muito parecido ao regime do compatriota João Marcelo, que esta época passou a regular entre os "graúdos".