"Entrada da Qatari Sports na SAD do Braga? Não é fácil que aconteça no FC Porto algo assim"

Declarações de Fernando Gomes, administrador da SAD do ​​​​​​​FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, à margem da apresentação das contas relativas à temporada 2021/22.

Mais-valias: "O volume das mais-valias vai depender do montante do nosso défice. Não podemos ter saldo negativo no final da época. Se as necessidades com mais-valias serão 30 ou 40 milhões de euros, só saberemos ao longo da época. Se formos longe na Liga dos Campeões, vamos ter uma receita que vai compensar uma mais-valia que teríamos de fazer e deixa de ser necessária. No início da época, apontamos aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Menos do que isso é prejuízo para o orçamento, mais do que isso é ganho. A necessidade de mais-valias dependerá do sucesso da equipa."

Saída do fair-play financeiro: "Contas vão ser enviadas para a UEFA e um dia o organismo vai assumir isso no site. Formalmente só acontecerá nesse dia, mas é evidente que cumprimos as regras."

Impacto da inflação: "Claro que tem impacto, tem alguns custos. O preço da bilhética, dos camarotes e tudo isso não vai aumentar, está negociado desde o início da época e tem um valor relevante. Teremos mais custos a nível energético, por exemplo, será agravado pela inflação."

Folha salarial: "Vai ser muito difícil emagrecer a folha salarial de forma significativa, como se vê nas transações de jogadores por essa Europa fora."

Pode acontecer o mesmo que aconteceu no Braga, com a entrada da Qatari Sports? "Não é fácil que aconteça aqui o que aconteceu no Braga. O FC Porto tem uma maioria de 75%, só com o consentimento do FC Porto e decisão em AG seria possível diminuir este valor. É possível que alguém possa comprar algumas das participações dos outros 25%. Os irmãos Oliveira têm ações juntas no valor de 11%, por exemplo. Seria preciso que alguém comprasse diretamente. A Braga SAD tem minoria no capital e a FC Porto SAD tem maioria. Não sei quem faria uma operação dessas sem ter maioria."