Encontro tenso em Lisboa entre Fernando Madureira e elementos de claque do Benfica

Líder dos Super Dragões trocou algumas "bocas" com elementos da claque No Name Boys à chegada da Madeira.

Fernando Madureira esteve envolvido em trocas de "bocas" com elementos da claque No Name Boys, do Benfica, na manhã desta terça-feira, à saída do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O líder dos Super Dragões, claque do FC Porto, chegou da Madeira - onde o FC Porto jogou na segunda-feira, frente ao Marítimo - e, à saída do aeroporto da capital, o clima aqueceu com algumas palavras dirigidas a Madureira, que respondeu aos adeptos encarnados que se encontravam na zona destinada aos táxis.

Depois de uma primeira fase em que se encontrava apenas um polícia nas imediações, rapidamente foram chamados outros membros da PSP que se encontravam no aeroporto para serenar os ânimos. Não houve registo de confrontos físicos, apurou O JOGO.

Fernando Madureira seguiu viagem para o Porto logo depois, de automóvel.