"Empréstimo obrigacionista? FC Porto sempre foi e vai continuar a ser um investimento seguro"

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, falou ao Porto Canal sobre o empréstimo obrigacionista lançado pelos dragões.

Empréstimo obrigacionista: "Se eu tenho obrigações do FC Porto hoje, sei que vou ser reembolsado em novembro de 2023. E aí, se quiser continuar a ser investidor, espero que o FC Porto lance um novo empréstimo, o que provavelmente, tudo leva a crer, vai acontecer. Mas como o que está no mercado neste momento tem um valor demasiado elevado e vence na mesma data, o que queremos é dar aos investidores a possibilidade de trocar as obrigações que vencem a 4,75% por novas obrigações que vencerão 5,25%. Portanto, terão aqui um ganho de 0,5%. E, além do mais, darmos a quem queira substituir a possibilidade de terem um ganho à cabeça de mais 1%."

Mais explicações sobre a operação: "Esperamos que esta oferta seja suficientemente atrativa para conseguirmos chegar aos 20/25 milhões de euros. Se conseguirmos que os possuidores de obrigações, até 25 milhões de euros, consigam fazer a troca, sobram 15 milhões que serão para fazer face a problemas de tesouraria, que no final da época são sempre pesados. Esta é a primeira vez que o FC Porto desenvolve uma operação deste tipo, ou seja, uma emissão que tem dois eixos. Uma parte será para o reforço de tesouraria e outra parte, maior, para prolongar o empréstimo anterior, reforçando os benefícios dos que entendem que o FC Porto é um investimento seguro. Até hoje, sempre foi e vai continuar a ser, porque este é o nosso ponto de honra."

Leia também Braga Operação Éter: António Salvador assume que assinou contrato sem ler António Salvador e o Braga são dois dos 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas) do processo da Operação Éter, relacionado com contratos ilícitos celebrados pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), que tem como principal arguido o antigo presidente desta entidade Melchior Moreira.

"Intermutabilidade" dos valores referidos: "O que pode acontecer é que, se não chegarmos aos 25 milhões de euros de troca por parte dos investidores, fazendo por exemplo 20 milhões, podemos reforçar a liquidez no empréstimo que fazemos diretamente agora. Portanto, há sempre essa possibilidade, há sempre aqui uma intermutabilidade entre aquilo que é a liquidez do que precisamos e a troca que gostaríamos de fazer. Contudo, isto vai depender do próprio mercado e da perceção dos investidores nesta oferta."



Vantagens para os investidores: "Estamos a falar de uma taxa de juro muito atrativa, de 5,25%, e estamos a falar de mais um prémio à cabeça de 1 por cento. Portanto, aquele que trocar fica com um bom investimento durante mais tempo do que o que tinha anteriormente e fica com um prémio que já não é mau. Estamos a falar de taxas de juro de 5,25% mais 1% por cento à cabeça, o que significa que as taxas de juro globais ultrapassam os 5,25%."