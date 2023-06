Em Itália garantem que o Bayern voltou à carga por Diogo Costa

O guarda-redes do FC Porto, eleito o melhor da Liga em 2022/23, também é pretendido pelo Manchester United e Chelsea.

Um dia depois de ter sido eleito o melhor guarda-redes da Liga na época 2022/23, Diogo Costa regressou ao radar do Bayern, após já ter sido associado ao campeão alemão em janeiro.

A garantia chega do jornalista italiano Rudy Galetti, especialista no mercado, que volta a colocar o nome dos bávaros na corrida pelo guarda-redes do FC Porto, de 23 anos, que também é pretendido na Premier League pelo Manchester United e Chelsea.

No caso dos red devils, que estão em negociações com vista à continuidade de David De Gea, em vias de terminar contrato, a fonte refere uma abordagem junto dos dragões, que apontaram para a cláusula de rescisão do guardião - 75 milhões de euros - valor considerado demasiado elevado.

Já o interesse do Chelsea, numa altura em que Édouard Mendy está de malas feitas para a Arábia Saudita, por enquanto não passa disso mesmo, esperando-se por mais desenvolvimentos, tal como em Munique.

Titular indiscutível na baliza do FC Porto, Diogo Costa tem contrato com os dragões até 2027.