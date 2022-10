Dois jogadores do FC Porto eleitos para a Equipa da Semana da Liga dos Campeões

Diogo Costa e Galeno brilharam na vitória do FC Porto sobre o Bayer Leverkusen e figuram na Equipa da Semana da Champions.

Diogo Costa e Galeno figuram na Equipa da Semana da Liga dos Campeões. A dupla brilhou no triunfo (3-0) do FC Porto no terreno do Bayer Leverkusen, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões: o guarda-redes defendeu um penálti e fez uma assistência para Galeno, precisamente; o extremo marcou um golo e sofreu das faltas que originaram dois penáltis.

De referir que Diogo Costa repete a presença nesta equipa ideal, visto que também na terceira jornada foi o melhor guardião.

Tanguy Nianzou (Sevilha), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Pierre Cornud (Maccabi Haifa), Omer Atzili (Maccabi Haifa), Leon Goretzka (Bayern), Son (Tottenham), Salah (Liverpool), Firmino (Liverpool) e Diogo Jota (Liverpool) são os outros jogadores que compõe o onze.