Do Mirandela para a ribalta: Zaidu integra equipa da semana da "Champions"

Defesa esquerdo do FC Porto, em clara ascensão na carreira, foi um dos melhores em campo no jogo frente aos franceses do Marselha, no qual inaugurou o marcador

O lateral-esquerdo do FC Porto, Zaidu Sanusi, foi eleito para a equipa da semana da Liga dos Campeões, na sequência do desempenho protagonizado no jogo dos dragões frente ao Marselha, na última quarta-feira, referente à quarta jornada da fase de grupos da prova.

O nigeriano integra o setor defensivo do melhor onze da ronda juntamente com Dest (Barcelona/Espanha), Elvedi e Wendt (Borussia Monchegladbach/Alemanha) e Gosens (Atalanta/Itália).

Zaidu foi um dos jogadores em grande plano no Estádio Vélodrome, em França, ao marcar um dos dois golos da vitória portista e ao exibir-se de forma segura na zona defensiva, com interceções vitais na grande área dos dragões. No final do jogo, mereceu até elogios de Sérgio Conceição.

"O talento também é importante, mas isso tem a ver com outras capacidades que são importantes para que haja talento. Na minha opinião, o Zaidu tem muitas. Tem de continuar a ser humilde, a ouvir, porque se calhar foi dos jogadores que levou mais na cabeça esta semana, para depois chegar ao jogo e dar esta resposta", afirmou o treinador portista.

Zaidu, que foi contratado pelo FC Porto ao Santa Clara no último período de transferências, está a participar numa competição europeia pela primeira vez na carreira. Ainda em 2019, o defesa, agora na ribalta, jogava no Mirandela, equipa que atua no Campeonato de Portugal.