Varela mais perto: FC Porto e Boca Juniors entendem-se quanto ao pagamento

Na Argentina avançam que FC Porto e Boca Juniors chegaram a acordo sobre a primeira tranche do pagamento da transferência

Alan Varela estará, de novo, mais perto de vir a reforçar o FC Porto. A notícia está a ser avançada na Argentina este domingo: as divergências quanto ao pagamento de imediato de três milhões de euros, que os dragões pretendiam fazer em setembro, foram ultrapassadas, avança o jornalista Germán García Grova.

Neste momento, os dois clubes procuram acordar os valores dos objetivos a incluir no acordo de transferência.

Recorde-se que Alan Varela foi um dos jogadores do onze inicial do Boca Juniors, que no sábado jogou em casa do Independiente, em partida da 27ª jornada do campeonato argentino.

O médio, que é pretendido pelo FC Porto, esteve em campo 71 minutos, altura em que cedeu o lugar a Juan Ramírez. Segundo a imprensa argentina, o médio queixou-se de dores no gémeo direito.

Leia também Extra Pernas numa mala, braço num riacho: influencer endividado encontrado desmembrado O milionário e influencer Fernando Pérez Algaba, que estava desaparecido desde 19 de julho, foi encontrado desmembrado numa província de Buenos Aires, na Argentina.