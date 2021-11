Dispara a cobiça por Luis Díaz: golos frente ao Milan renderam 3,7 milhões ao FC Porto

Foi um pesadelo para o Milan e a SAD sabe que dificilmente conseguirá segurar o colombiano no próximo verão, perspetivando-se mais uma venda milionária, com vários clubes ingleses na corrida

Luis Diaz é dinheiro em caixa para a SAD do FC Porto. Os dois golos que o colombiano fez na atual edição da Liga dos Campeões renderam 3,73 milhões de euros - 2,8 M€ pelo triunfo sobre o Milan no Dragão e mais 930 mil pelo empate em San Siro - praticamente metade do valor investido para o contratar ao Junior Barranquilla.

Cada vez mais influente no FC Porto, "El Guajiro" já marcou golos decisivos em oito jogos, metade dos quais esta temporada: além dos encontros com o Milan marcou nos empates em Alvalade e Barreiros, fundamentais para manterem a equipa invicta no campeonato.