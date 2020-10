Diogo Leite está quase, Alex Telles adiado e outro negócio possível no FC Porto

Valência na linha da frente para fechar o central que namorou todo o mercado. Alex Telles cada vez mais próximo de ficar e este sábado vai a jogo.

Após uma série de avanços e recuos, e com o mercado prestes a fechar, o namoro entre o Valência e Diogo Leite deve concretizar-se nos próximos dias. Sabe O JOGO que o modelo para a saída do jovem defesa-central do FC Porto está cada vez mais próximo de encontrar, pelo que a SAD tem cada vez menos dúvidas de que vai encaixar alguns milhões com o atual terceiro central do plantel.

O FC Porto pediu sempre 20 milhões de euros e nunca o Valência se aproximou, mas devem ser os espanhóis a concretizar a operação, apesar de outros clubes se terem acercado de Leite nos últimos tempos. Esse é mesmo o dado que falta confirmar, mas há a convicção dos portistas de que Diogo Leite será mesmo transferido até ao dia 5 de outubro, segunda-feira, portanto.

Já Alex Telles parece mais próximo de ficar. O Manchester United não voltou com qualquer proposta que entusiasmasse os dragões e, à medida que o tempo passa, será cada vez mais difícil convencer o FC Porto. Isto porque a SAD fica cada vez com menos tempo para procurar um substituto, o que já não seria fácil num par de dias.

Este sábado, o lateral brasileiro vai a jogo contra o Marítimo, o que significa que resta apenas domingo e segunda-feira para que o negócio se possa concretizar. Com prazos tão apressados, nesta altura a venda do esquerdino está mais complicada, até porque nos últimos dias só mesmo uma proposta de 20 milhões de euros pode balançar o dragão. Sérgio Conceição, já se sabe, gostaria de continuar a contar com um dos mais decisivos jogadores do plantel.

Ainda em matéria de saídas, Diogo Queirós também está na linha da frente. O interesse da Lázio voltou na sexta-feira a ser tema em Itália, desta feita no jornal "Gazzetta dello Sport", bastante mais fiável do que os portais de onde saíram os primeiros ecos.

Simone Inzaghi tem-se visto obrigado a manter Bastos, central que quer dispensar, e preferirá integrar Diogo, não só por ser mais jovem e promissor, mas também por ter idade que lhe permite a inscrição em condições especiais, que assim libertaria um lugar para um jogador mais velho de outra posição. O empréstimo com cláusula obrigatória é o cenário de que se fala. Sem confirmação, no entanto.