Diogo Leite e o FC Porto: "Respeitei sempre as decisões do Sérgio Conceição"

Diogo Leite, defesa-central que está emprestado pelo FC Porto ao Union Berlim, da Bundesliga, deu uma entrevista à revista Sábado. O jovem foi convocado por Roberto Martínez e fará a estreia em convocatórias da Seleção principal de Portugal.

Triste por não ter mais oportunidades em Portugal? "Tristeza tenho, porque todos os jogadores querem jogar, mas rancor ou mágoa, não. Respeitei sempre as decisões do Sérgio Conceição. E tenho a consciência tranquila, porque sempre dei o máximo, até porque o FC Porto é o meu clube do coração."

Não se afirmou no FC Porto: "Tinha colegas muito bons e mais experientes do que eu na minha posição. Estava lá o Felipe, o Militão e o Pepe. Foram anos de aprendizagem. Houve momentos em que não correu tão bem, mas dei o meu melhor para ajudar o clube a conquistar títulos. Sinto-me hoje mais maduro e confiante, um jogador diferente."

Quem o influenciou mais no FC Porto? "O Pepe. Tive treinadores muito bons na formação, mas chegado a profissional, foi ótimo tê-lo como companheiro de equipa. Ele já conquistou muita coisa, ensina bem e eu tentei aproveitar. Segui todos os conselhos, como o momento em que nos devemos aproximar do avançado, fazer o corte ou o "carrinho". Detalhes que fazem a diferença. Conselhos de alimentação, a regeneração pelo sono, que ele sempre disse ser tão importante. Ensinou-me que isto não é só uma hora e meia de treino. Tudo o que fazemos antes e depois é crucial.

Também vai ser como o Pepe aos 40 anos? "Como eu lhe costumo dizer, ele não tem 40, tem 20. Vou tentar, mas não é fácil. Acho que vem tudo da mentalidade."

Pepe chegou a dizer que o Diogo Leite era o melhor central português: "Foi incrível. Ouvir o meu ídolo dizer que eu era o melhor na minha posição... quem não gosta?"

Quer voltar ao FC Porto? "Não é produtivo pensar no futuro. Estou focado no presente. Sinto-me bastante bem aqui, estou muito feliz, o clube tem carinho por mim. Quero continuar a ajudar o Union Berlim a conquistar todos os objetivos."