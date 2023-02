Diogo Costa supera Vlachodimos e Arruabarrena e repete distinção na Liga Bwin

Pela segunda vez consecutiva, o português do FC Porto foi considerado Guarda-Redes do Mês da Liga Bwin. O prémio é relativo aos meses de dezembro e janeiro.

Tal como em outubro/novembro, Diogo Costa volta a ser eleito Guarda-Redes do Mês da Liga Bwin, num prémio agora referente aos meses de dezembro e janeiro. O guardião do FC Porto recolheu 31,85% dos votos dos treinadores das equipas do principal escalão do futebol português.

No segundo lugar ficou Vlachodimos, do Benfica, com 15,56%, e Arruabarrena, do Arouca, fechou o pódio, com 10,37% das preferências.

De referir que Diogo Costa fez quatro jogos para a I Liga no período em questão, tendo sofrido dois golos. Manteve a baliza a zeros em duas partidas.