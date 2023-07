Dinis Rodrigues à imagem de João Mário: "As trajetórias assemelham-se..."

Dinis Rodrigues com Pepe, que tem mais do dobro da sua idade...

Titular frente ao Portimonense, o jovem saído do Olival brilhou como extremo, mas recuou aos poucos

Entre os vários jovens chamados por Sérgio Conceição para o estágio que decorre no Algarve, Dinis Rodrigues é o mais novo e será um dos menos conhecidos dos portistas. A verdade é que, com João Mário ainda a recuperar de lesão, o lateral de 18 anos tem aproveitado para mostrar serviço. Foi titular no embate com o Portimonense e O JOGO procurou saber mais sobre este produto saído da fábrica de talentos do Olival.

Pedro Mané treinou o júnior que Sérgio Conceição levou para o Algarve e fala de um jogador "intenso, capaz de desequilibrar no um para um". Próximo passo é ambientar-se a uma linha defensiva de quatro.

"Tendo de comparar o Dinis com outro jogador, diria o João Mário. As trajetórias assemelham-se. Quando comecei a trabalhar com ele nos sub-14 do FC Porto sobressaiu como ala direito", conta Pedro Mané, agora adjunto de José Tavares no Crown Legacy, equipa B do Charlotte FC, da MLS.

"Tem de aprender a interagir com uma defesa de quatro elementos"

Foi, então, como extremo que Dinis Rodrigues começou a dar nas vistas. A descida no terreno é recente, como atesta o antigo técnico da formação azul e branca. "Jogou quase sempre como ala, quer mais adiantado, quer num 3x4x3. Vai ser extremamente interessante vê-lo como lateral, porque tem condições para desequilibrar no um para um e é intenso. Tem de aprender a interagir com uma linha defensiva de quatro. É agressivo, mas tem de se articular num novo desenho", ressalva.

Leia também Futebol Nacional Passou por Portugal e afirma: "FC Porto e Braga foram interesses reais" Defesa confessa que gostava de ter sido treinado por Sérgio Conceição, consciente que a sua carreira podia ter ganho outra dimensão. Sente-se feliz no Troyes, mas a Premier League seria um grande passo

A ausência de Martim Fernandes, chamado ao Europeu de sub-19, ajudou a "promover" Dinis Rodrigues, mas, como já escrevemos, o FC Porto está no mercado em busca de outra opção para o corredor direito. Contudo, a "humildade" do ainda júnior abre perspetivas risonhas para o futuro. "Aprende rápido e pode atingir um nível elevado. Terá espaço para crescer, seja nos sub-19 ou na equipa B. Mas assim o míster Conceição já fica a saber com o que pode contar da parte do Dinis", remata Pedro Mané.