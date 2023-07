"Diferenças? No FC Porto, quando não tenho a bola, tenho de pressionar até à morte"

ENTREVISTA, PARTE III - Fran Navarro já deu conta da "grande exigência" do treinador e sabe que isso fará a diferença mais tarde.

Fran Navarro não esconde que sentiu grandes diferenças em relação a outros treinadores quando começou a trabalhar com Sérgio Conceição. Mais lá para a frente, reconhece, será fulcral...

Fala-se muito sobre a exigência de Sérgio Conceição. Quais as primeiras impressões?

-A exigência é, de facto, muito elevada. Notei bastante diferença em relação aos outros clubes que representei. Aqui és obrigado a dar o máximo todos os dias. Não é fácil ser jogador de um clube como o FC Porto. Mas, olhando mais para a frente, lutar com tudo, todos os dias, é positivo. Quando estivermos a meio ou no final da época, vamos estar muito bem preparados para manter o nível aos 80 ou 85 minutos de jogo. E isso é o que conta.

Quais foram essas diferenças em relação a treinadores anteriores?

-A exigência, a agressividade no modelo de jogo... Temos de estar sempre a pressionar. Tenho de estar sempre a procurar desmarcações, em movimento contínuo e, quando não tenho a bola, tenho de pressionar até à morte. Sei que tenho de recuperar a posse, seja de que forma for. A pressão tem de ser sempre forte e isso vê-se no estilo de jogo do FC Porto. É uma equipa que marca muitas vezes na sequência de pressão adiantada. É isso que o míster quer.

É isso que Sérgio Conceição lhe pede?

-Sou novo aqui e tenho de adaptar-me a um novo modelo. No FC Porto jogamos com dois avançados e eu estava habituado a jogar sozinho na frente. Procuro absorver os detalhes. É diferente daquilo a que estava habituado, mas também é por isso que estou a trabalhar aqui.