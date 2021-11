Deputado leva ao parlamento do Irão caso entre Taremi e selecionador

Com jogos decisivos na fase de qualificação para o Mundial"2022, os responsáveis do Irão têm tentado colocar alguma água na fervura

O caso entre Taremi e Dragan Skocic ainda faz correr tinta no Irão, com um deputado do parlamento local a vincar que o portista "é o melhor jogador" e que "deve voltar à seleção o quanto antes". "Apoiamos Taremi e esperamos que os problemas sejam resolvidos em breve", referiu Abdolkarim Jamiri, eleito pela província de onde Mehdi é natural (Bushehr), ao portal "Iranintl.com"

O diferendo com Dragan Skocic, desencadeado por uma análise depreciativa do selecionador daquele país ao conhecimento tático dos jogadores iranianos, está espalhado por toda a Imprensa iraniana há vários dias e ganhou ênfase quando o adjunto do croata, Karim Bagehri, contou que Mehdi teria ignorado os telefonemas que lhe fez para colocar uma pedra no assunto.

A informação obrigou o avançado a esclarecer numa mensagem enviada ao apresentador do programa "Football Bartar", Mohammad Hossein Misaghi, tido como seu amigo. "É apenas um grande mal-entendido. Simplesmente não atendi os telefonemas, não estava a tentar evitar ninguém. Estava e estou sempre pronto para representar a seleção", terá escrito o portista.

Com jogos decisivos na fase de qualificação para o Mundial"2022, os responsáveis do Irão têm tentado colocar alguma água na fervura, mas as tentativas têm saído furadas. Não se fala noutra coisa no país e até Ali Daei saiu em defesa de Mehdi, que leva quatro golos na ronda de apuramento. "Se não fossem jogadores como Taremi, Skocic não teria alcançado este sucesso. Temos de reconhecer o valor dos grandes jogadores e estas questões [críticas de Skocic] são inaceitáveis. O Taremi falou em defesa do futebol iraniano e tinha o direito de falar. Ele adora a seleção, quer ajudar e tem a experiência de disputar o Mundial", lembrou o mítico avançado iraniano, em entrevista à agência "Tasnim News".