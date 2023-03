Depois do Paraguai, a Itália também sonda Pepê

Jogador do FC Porto resiste pois quer jogar pelo Brasil. Aguarda pela chegada do novo selecionador para ver se tem lugar no novo ciclo da seleção canarinha

Pepê, jogador do FC Porto, foi sondado pelas seleções do Paraguai e da Itália, enquanto aguarda uma chamada do Brasil, seleção à qual dá prioridade.

O selecionador paraguaio, Guillermo Barros Schelotto, abriu recentemente as portas ao médio dos dragões, que tem ascendência paraguaia pela mãe, Zunilda Aquino.

Agora, segundo notícias que surgem no Brasil, também a Itália gostaria de contar com Pepê, que tem ascendência do país europeu pelo pai, Radanes Donizete. A Itália, depois de utilizar o argentino Mateo Retegui pela seleção nesta pausa de competições de clubes, tem uma lista com mais jogadores oriundos da Argentina e do Brasil, que se podem naturalizar, e Pepê é um deles.

Pepê aguarda contudo pelo novo selecionador do Brasil para ver se entra dos planos da nova era da seleção. Aos 26 anos, o polivalente jogador soma esta época 43 jogos, com cinco golos e oito assistências.

O portista nunca foi chamado à seleção principal do Brasil, mas jogou pelos Sub-23.

