"Deco fez uma jogada e eu disse: 'Isto é jogador a mais para estar aqui'"

A O JOGO, Abílio recorda a conversa que teve com Paulinho quando viu o Mágico tocar na bola.

Antes de se transferir para o FC Porto, Deco começou a dar nas vistas no Salgueiros, tendo feito a estreia pela equipa portuense num particular com Chaves.

Abílio, uma das maiores figuras do clube, saiu nessa partida para dar o lugar ao Mágico. "Já passaram 21 anos?", começou por questionar o atual treinador do Vila FC. A resposta foi foi clara. O tempo, no entanto, não apaga da memória aquele momento.

"Mal fez uma jogada, disse logo que era jogador a mais para estar no Salgueiros..."

"Lembro-me bem quando o Deco chegou ao Salgueiros. Ele fez a estreia na apresentação aos sócios, contra o Chaves, isto a uma semana de começar o campeonato. Chegou na sexta-feira e jogou no sábado, mas só entrou a 15 minutos do fim. Substituiu-me e, entretanto, eu e o Paulinho, o central que tinha jogado no Estrela da Amadora, ficámos a ver o resto do jogo. Mal ele fez uma jogada, eu disse: "Isto é jogador a mais para estar aqui". O Paulinho disse-me: "Lá estás tu com as tuas coisas". Perguntei-lhe se ele não tinha visto o mesmo que eu e disse-lhe que não era jogador para o Salgueiros, que era para outros voos, para jogar no Barcelona ou no Real Madrid. Aconteceu e ainda bem. Ele fez logo a diferença, porque ele era diferente. Só jogou 15 minutos, mas viu-se logo", elogia o médio que também passou pelo FC Porto e pelo Salgueiros.

Deco tinha então 21 anos, Abílio 32. Os dois cabiam no mesmo onze. "Eu jogava no meio e o Deco na esquerda", recorda, garantindo, com a sua habitual boa disposição que não tinha receio de perder o lugar para o Mágico. "Acha? Fogo, eu é que mandava", atira, em jeito de brincadeira, aproveitando até para elogiar o então treinador do Salgueiros. "Com o Dito, jogávamos muito bem. Para os bons há sempre espaço e o Dito adotou a melhor estratégia para coincidirmos na mesma equipa e naquela altura jogávamos quase de olhos fechados".