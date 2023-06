Data do arranque da pré-temporada do FC Porto já está definida

Portistas cumprem a primeira semana no Olival e seguem para o Algarve. Internacionais no estágio

A data do arranque da pré-temporada do FC Porto está definida. Ao que O JOGO apurou, Sérgio Conceição apontou o início dos trabalhos para 7 de julho (sexta-feira), ficando com um mês para preparar o primeiro compromisso oficial de 2023/24, a Supertaça Cândido de Oliveira.

A primeira semana será integralmente cumprida no Olival, como acontece habitualmente, permitindo ao grupo dividir-se entre trabalho de campo, de ginásio e exames médicos, seguindo-se um estágio no Algarve a partir da segunda semana. É por esta altura que terão de ser apresentar Pepe, Otávio e os jogadores que tiveram compromissos internacionais após a final da Taça de Portugal, com exceção de Eustáquio, uma vez que vai disputar a Gold Cup com o Canadá. A final da prova só está agendada para as 00h30 do dia 17.

Depois de ter montado o quartel general em Lagos entre 2017 e 2020, o FC Porto mudou-se para o Vale do Garrão em 2021 e repetiu a opção em 2022. Foi aqui, de resto, que efetuou a maioria dos jogos-treino, boa parte deles vedados aos adeptos. O nome dos adversários para esta pré-época ainda está por revelar.