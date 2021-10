Danny Loader estreia-se nos convocados da equipa principal do FC Porto

Danny Loader (à direita), avançado do FC Porto

Confira as opções do treinador do FC Porto para a receção ao Boavista.

Danny Loader, que na sexta-feira foi chamado por Sérgio Conceição ao treino do FC Porto, estreia-se este sábado nos convocados da equipa principal dos dragões, sendo a principal novidade apresentada pelo treinador do emblema azul e branco na ficha para a receção ao Boavista (17h00).

Nota ainda para as ausências de Mbemba, Bruno Costa, Corona e Toni Martínez, que não figuram nem no onze titular nem no banco de suplentes para o dérbi portuense.

Já o onze inicial é precisamente o mesmo que foi utilizado na última jornada, frente ao Tondela, jogo que o FC Porto venceu por 3-1.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín; Fábio Cardoso, Manafá, Grujic, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê e Loader.